Il Giappone sta valutando di imporre ai stalker considerati ad alto rischio di indossare un dispositivo di tracciamento GPS. La proposta prevede che queste persone siano monitorate attraverso la tecnologia, con l’obiettivo di prevenire comportamenti persecutori e garantire maggiore sicurezza alle vittime. La revisione della legge anti-stalking mira a rafforzare le misure di controllo e prevenzione in situazioni ritenute più pericolose.

Il Giappone sta prendendo in considerazione la possibilità di obbligare gli stalker considerati ad “alto rischio” a indossare un dispositivo di tracciamento GPS. La valutazione si inserirsi nell’ambito di una nuova proposta volta a impedire che i malintenzionati possano avvicinarsi alle vittime. È possibile che l’idea riesca a vedere la luce del sole, soprattutto in un Paese in cui i casi continuano ad essere in aumento. Gli ordini restrittivi e gli interventi della polizia, infatti, non sempre si rivelano efficaci per la lotta alla prevenzione e all’escalation di violenza. Stalker dotati di dispositivi GPS: la proposta è ancora in fase di valutazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giappone, revisione della legge anti-stalking: tracciamento GPS per gli stalker ad “alto rischio”

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