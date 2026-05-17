Alle Maldive la squadra che salvò 12 bambini in Thailandia | gli speleosub finlandesi specializzati in interventi ad alto rischio

Alle Maldive, un team di speleosub finlandesi, specializzati in interventi ad alto rischio, ha contribuito a salvare 12 bambini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia. Attivi dal 1983, questi esperti hanno partecipato a centinaia di operazioni di soccorso in diversi paesi. Tra le azioni più complesse e pericolose, ci sono state operazioni come quella del giugno 2018, quando i ragazzi sono stati recuperati dopo essere rimasti bloccati a causa di un'improvvisa inondazione nella grotta di Tham Luang.

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Un team di esperti che dal 1983 ha gestito centinaia di interventi di soccorso in tutto il mondo. Azioni complesse e spesso rischiose come quella del giugno del 2018, quando 12 giovanissimi calciatori rimasero bloccati a causa di una improvvisa inondazione nella grotta di Tham Luang. Il gruppo fu tratto in salvo dopo 18 giorni grazie ad una eccezionale operazione internazionale di cui faceva parte anche la Dan Europe, una Fondazione medica e di sicurezza ma anche assicurazione per sub, con sede italiana a Roseto degli Abruzzi. Una squadra di esperti subacquei tech e speleosub, composta da finlandesi, interverrà da lunedì nelle grotte di Alimathà nel tentativo di individuare i corpi dei quattro italiani ancora dispersi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Alle Maldive la squadra che salvò 12 bambini in Thailandia: gli speleosub finlandesi specializzati in interventi ad alto rischio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video He Plotted in French with His Mistress to Ruin Me, Thinking I Was a Fool—So I Sent Them Both to Jail Sullo stesso argomento Tre sub finlandesi specializzati arrivati alle Maldive: riprenderanno le ricerche dei quattro italianiABBONATI A DAYITALIANEWS La squadra specializzata è già operativa nell’atollo di Vaavu Sono arrivati questa mattina, 17 maggio, alle Maldive i tre... Sub italiani morti, alle Maldive il team di sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi subacquei nelle grotteÈ arrivata alle Maldive la squadra dei tre sub-speleologi finlandesi, specializzati in recuperi subacquei, che parteciperanno alle ricerche dei... #Maldive La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi è arrivata stamattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vaavu. I sommozzatori, forniti di attrezzature specializzate, stanno coordinando le operazioni con la Guardi x.com Alle Maldive la squadra che salvò 12 bambini in Thailandia: gli speleosub finlandesi specializzati in interventi ad alto rischioUn team di esperti che dal 1983 ha gestito centinaia di interventi di soccorso in tutto il mondo. Azioni complesse e spesso rischiose come quella del giugno ... gazzettadelsud.it Italiani morti alle Maldive, arrivati i sub finlandesi. I 20 connazionali rientrano. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Italiani morti alle Maldive, aperta inchiesta. Morto sub impegnato in ricerche corpi. LIVE ... tg24.sky.it