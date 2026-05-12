Il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che dettaglia le procedure da seguire in presenza di sintomi compatibili con l’hantavirus. Per i casi considerati ad alto rischio viene prevista una quarantena fiduciaria, mentre per quelli a basso rischio si adottano misure di automonitoraggio. La circolare fornisce indicazioni precise sul trattamento e sulle verifiche da effettuare, sottolineando l’approccio cautelativo adottato anche in situazioni di rischio basso.

Una circolare del Ministero spiega, caso per caso, che cosa fare in caso di sintomatologia e contatto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hantavirus: dalla quarantena fiduciaria, per i casi ad alto rischio, all'automonitoraggio. Rischio basso ma approccio di massima cautela nelle misure diffuse da una circolare del Ministero della Salute

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, la circolare del Ministero: “Massima cautela, quarantena di 6 settimane per contatti ad alto rischio”Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con gli aggiornamenti relativi all'Hantavirus, a seguito del focolaio scoppiato a bordo della nave...

Hantavirus, il Ministero della Salute: “Rischio basso ma serve la massima cautela”ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute ha attivato le procedure di monitoraggio e prevenzione per l’hantavirus “Andes” (ANDV), a seguito di un...

Argomenti più discussi: Hantavirus, la circolare del ministero della Salute: quarantena, test e segnalazioni. Ecco cosa prevede; Contagio da Hantavirus, perché l'isolamento è l'unica misura efficace contro il virus; Hantavirus. Il Ministero della Salute adotta il principio di massima cautela: 42 giorni di sorveglianza attiva per tutti i contatti ad alto rischio. Schillaci: In Italia nessun pericolo; Hantavirus, la circolare del ministero della Salute: quarantena, mascherine e misure da applicare in caso di contagio.

Tra le misure raccomandate dal Ministero della Salute c'è infatti la quarantena fiduciaria per sei settimane. Ciò prevede l'uso di una stanza propria, il mantenimento di una distanza di almeno due metri dai membri della famiglia, il non-utilizzo delle stesse stovi x.com

Hantavirus, le raccomandazioni del Ministero: Quarantena di 6 settimane per i contatti strettiIl Ministero della Salute ha inviato alle Regioni, alle autorità sanitarie nazionali e agli USMAF- Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, la circolare per regolare il Focolaio di hantaviru ... corrierenazionale.it