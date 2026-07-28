Gianni Sperti ha smentito le voci di un suo ricovero d'urgenza, precisando che non è accaduto nulla di grave. La notizia era circolata sui social giorni fa, indicando un presunto malessere, ma lui ha chiarito di non aver avuto alcun problema di salute. Sperti ha anche sottolineato che la notizia è stata diffusa senza il suo consenso. Finora, nessuna comunicazione ufficiale da parte dell'ex ballerino riguardo a eventuali problemi di salute.

Era circolata voce che Gianni Sperti fosse stato ricoverato d'urgenza, adesso è arrivato lui a fare chiarezza e a spiegare che non è successo nulla di grave Giorni fa sui social era emersa la notizia di un presunto ricovero diGianni Spertiche pare non stesse molto bene. Adesso l’opinionista di Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio, rassicurando i fan. Ha innanzitutto spiegato chenon gli è successo nulla di grave– era un intervento programmato- e che gli ha dato fastidio che sia stata diffusa questa notizia senza il suo consenso. A rompere il silenzio, dopo giorni di incertezze, è arrivato proprioGianni Sperti, con delle stories: “Partiamo da un presupposto: non mi è mai piaciuto speculare sulla salute. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gianni Sperti rompe il silenzio dopo il ricovero: “Notizia divulgata senza il mio consenso”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MARTINA CALABRÒ ROMPE IL SILENZIO! Le Parole Shock su Ciro Dopo la Mancata Scelta!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Gianni Sperti operato, l’opinionista di Uomini e Donne rompe il silenzio e conferma

Fedez rompe il silenzio dopo il ricovero: "Pensavo che il mio tempo stesse per finire"Dopo un ricovero durato alcuni giorni per un grave sanguinamento gastrointestinale, il rapper è tornato a casa a Milano.

Temi più discussi: Gianni Sperti rompe il silenzio dopo il ricovero: Ho affrontato un intervento; Gianni Sperti operato, la conferma. Non voglio fare compassione. L'ansia del pubblico, come sta; Gianni Sperti, allarme sui social per un presunto ricovero in ospedale: ecco cosa sappiamo finora; Ricoverato in ospedale. Gianni Sperti, la voce e scoppia il caos.

Uomini e Donne, Gianni Sperti dopo il ricovero: Intervento non urgente ma non speculo sulla saluteDa giorni circolavano voci su un presunto ricovero di Gianni Sperti all'ospedale De Bellis di Castellana Grotte, in provincia di ... msn.com

Gianni Sperti rompe il silenzio sul ricovero e l'intervento: come sta oraGianni Sperti rassicura i fan dopo le voci sul ricovero: l’opinionista conferma un intervento programmato e ringrazia i medici. notizie.it