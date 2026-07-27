Dopo un ricovero durato alcuni giorni per un grave sanguinamento gastrointestinale, il rapper è tornato a casa a Milano. In precedenza, era stato ricoverato prima al Fatebenefratelli e poi all’Humanitas di Rozzano. Fedez ha rotto il silenzio, rivelando di aver pensato che il suo tempo stesse per finire. La sua ripresa è avvenuta dopo un episodio che ha richiesto cure intensive.

Dopo giorni di grande apprensione e il ricovero prima al Fatebenefratelli e poi all'Humanitas di Rozzano per un nuovo, serio episodio di sanguinamento gastrointestinale, Fedez è finalmente tornato nella sua nuova casa di Milano. E lo ha fatto rompendo il silenzio social con un post carico di emozione, riflessione e consapevolezza, accompagnato nelle storie dalla canzone Male necessario, cantata dal rapper milanese insieme a Marco Masini. Una foto di spalle, affacciato al balcone di casa a osservare lo skyline cittadino, ha fatto da cornice a parole che hanno immediatamente toccato il cuore dei fan, costringendo l'artista a fermarsi e a cancellare tutti gli impegni estivi - compreso l'atteso concerto del 25 settembre all'Unipol Forum di Assago. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fedez rompe il silenzio dopo il ricovero: "Pensavo che il mio tempo stesse per finire"

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Fedez rompe il silenzio dopo il ricovero riflessioni e nuove consapevolezze

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Il pensiero di Fedez dopo il ricovero: «L’unico bene prezioso è il tempo, ho pensato che stava per finire»Dopo un ricovero, il rapper ha commentato di aver riflettuto sull'importanza del tempo, considerandolo un bene prezioso.

Temi più discussi: Fedez dopo accertamenti al Fatebenefratelli trasferito all'Humanitas di Rozzano; Il figlio di Fedez e Giulia Honegger è nato, Si chiama Edoardo Lupo, il cantante rompe il silenzio social; Fedez di nuovo papà, le prime foto con Edoardo Lupo: Una gioia così grande. Il nome del figlio fa impazzire i fan; Fedez, dimissioni vicine per il rapper. Come sta e cosa dicono gli ultimi esami (rassicuranti) dall'ospedale.

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