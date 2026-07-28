Gianni Sperti è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Dopo alcuni giorni di silenzio, l’opinionista di Uomini e Donne ha confermato di essere stato operato. Nei giorni precedenti, sui social si sono susseguite discussioni riguardo alla sua assenza e alla sesta puntata di Temptation Island 2026, mentre circolavano anche altre indiscrezioni non confermate.

Per alcuni giorni il suo silenzio ha alimentato dubbi e preoccupazioni. Mentre sui social impazzavano i commenti sulla sesta puntata di Temptation Island 2026, un’altra indiscrezione ha iniziato a circolare con insistenza, attirando l’attenzione di migliaia di utenti. In poche ore si è diffusa la voce di un presunto ricovero in ospedale di Gianni Sperti, accompagnata da ipotesi sempre più allarmanti su un possibile intervento d’urgenza. Il passaparola ha preso rapidamente piede tra post, tweet e storie Instagram, tanto che in molti hanno iniziato a chiedersi cosa fosse realmente accaduto. La notizia, rimbalzata da un profilo all’altro senza alcuna conferma ufficiale, ha finito per preoccupare fan e telespettatori, convinti che dietro quel ricovero potesse nascondersi un serio problema di salute. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Gianni Sperti operato, l’opinionista di Uomini e Donne rompe il silenzio e conferma

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