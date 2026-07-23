Su social è stata condivisa la notizia che Gianni Sperti, noto opinionista di Uomini e Donne, si trovi in ospedale in Puglia. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni o sulle ragioni del ricovero. La notizia circola senza conferme ufficiali e resta da verificare.

Gianni Sperti, storico e iconico opinionista di Uomini e Donne, pare sia ricoverato in ospedale in Puglia. A diffondere questa notizia sono stati i social. Sui profili di svariati influencer, infatti, è trapelata questa indiscrezione che, ovviamente, ha subito destato l’interesse e la preoccupazione dei fan appassionati della trasmissione. Cosa si sa sul possibile ricovero in ospedale di Gianni Sperti. Nel periodo estivo, quando Uomini e Donne va in pausa per oltre tre mesi, Gianni Sperti è solito cimentarsi in viaggi avventurosi, e spesso in solitario. In questo periodo, però, l’opinionista di UeD è stato avvistato non molto lontano, ovvero in Puglia, sua regione di origine. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Gianni Sperti ricoverato in ospedale? Cosa è emerso sull’opinionista di UeD

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