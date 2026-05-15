Una semplice immagine condivisa sui social ha provocato un'onda di discussioni tra i fan del programma televisivo. La foto, pubblicata recentemente, ha alimentato voci sulla possibile assenza dei due opinionisti storici dal cast. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma l'attenzione si è concentrata sui loro ruoli e sulla presenza in trasmissione. La vicenda ha fatto rapidamente il giro del web, coinvolgendo molti spettatori e generando numerosi commenti.

È bastata una foto pubblicata su Instagram per scatenare il caos tra i telespettatori di Uomini e Donne. L’immagine ritrae Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti a un tavolo in un ristorante di Frascati, località dei Castelli Romani, accompagnata da una didascalia enigmatica e dalla canzone “ Noi ragazzi di oggi ” di Luis Miguel. Per migliaia di fan del programma di Maria De Filippi, quello scatto sembrava un annuncio ufficiale: i due storici opinionisti stavano per lasciare gli studi Elios per dedicarsi alla ristorazione. I commenti si sono moltiplicati a ritmo frenetico. “ State aprendo un locale? “, “ Finalmente vi vediamo dietro il bancone “, “ Non ci posso credere, dopo vent’anni mollate tutto “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tina Cipollari e Gianni Sperti via da Uomini e Donne? La foto scatena il caos

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