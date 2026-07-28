In questa stagione bollente non potevamo non accogliere con giubilo uno stile che non invita a indossare il mascara, chi riesce a sopportarlo quando le temperature salgono sui 40 gradi! Per non parlare poi del fatto che la sua assenza evita problemi non trascurabili. Primo tra tutti il sudore che lo fa colare, e poi vuoi mettere il senso di leggerezza che ciglia non truccate regalano, non solo esteticamente ma anche come sensazione? Star come Zendaya, sui red carpet per le première di Odissea, ma anche Gigi Hadid e Hailey Bieber, ci hanno regalato esempi di quanto si possano valorizzare altre parti del volto se il mascara scompare: dalle guance con abbondante blush per simulare una pseudo scottatura solare al viso esaltato dall' illuminante, alle labbra nei toni delle golden hours, per un risultato più fresco e pulito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ghost Lashes, o ciglia fantasma, la tendenza no-make-up è per questa estate rovente

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