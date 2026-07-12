Durante l’estate, molte persone utilizzano il make-up per ottenere un effetto di pelle luminosa, simile alla luce della golden hour. Sono disponibili diversi prodotti per creare un incarnato abbagliante, che enfatizza il viso con sfumature calde e dorate. La tecnica mira a valorizzare la pelle, rendendola radiosa e uniforme. La golden hour, infatti, viene spesso associata a momenti di luce naturale ideale per scatti fotografici, ma anche come obiettivo estetico quotidiano.

C’è chi l’aspetta per scattare la foto perfetta, dove luci ed ombre si tingono di una suggestiva sfumatura dorata che racchiude in sé tutta la potenza della natura, e chi la ritiene il definitivo “traguardo beauty”. Un segreto aleggia nel mondo del make-up questa estate, tra i backstage delle sfilate e il dei social, ed è racchiuso nella magia della cosiddetta Golden hour, quel momento in cui tutto sembra perfetto, più bello che mai. Il make-up dell’estate 2026 è luminoso e suggestivo come il tramonto: cos’è la Golden hour skin. Immaginiamo di poter catturare l’esatto istante in cui il sole bacia l’orizzonte, trasformando ogni cosa con il suo romantico riflesso dorato, e di poterlo trasferire sul viso, per indossarlo ogni volta che lo si desidera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Golden hour sulla pelle grazie al make-up: tutti i segreti (e i prodotti) per sfoggiare un incarnato abbagliante questa estate

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