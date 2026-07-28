Germania cura durissima per l' auto in crisi | Tagliare i costi e aumentare la produttività

Notizia in breve

In Germania, le case automobilistiche stanno adottando misure rigide per affrontare la crisi, puntando a ridurre i costi e aumentare la produttività. Nel bilancio previsto per il 2026, si evidenziano strategie di contenimento dei costi e miglioramenti dell’efficienza. L’industria automobilistica tedesca osserva anche la crescita dei marchi cinesi in Europa, che influenzano il mercato locale.