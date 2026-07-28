Germania cura durissima per l' auto in crisi | Tagliare i costi e aumentare la produttività
In Germania, le case automobilistiche stanno adottando misure rigide per affrontare la crisi, puntando a ridurre i costi e aumentare la produttività. Nel bilancio previsto per il 2026, si evidenziano strategie di contenimento dei costi e miglioramenti dell’efficienza. L’industria automobilistica tedesca osserva anche la crescita dei marchi cinesi in Europa, che influenzano il mercato locale.
Un bilancio sul 2026 della sua azienda, ma anche sull’andamento dell’intera industria dell'auto in Germania, con lo sguardo puntato ai successi dei marchi cinesi in Europa. "Dobbiamo diventare migliori di quanto siamo stati finora", esordisce così Ola Källenius come amministratore delegato di Mercedes chiamato a commentare i risultati finanziari non del tutto brillanti della sua azienda nel secondo trimestre dell’anno, ma la stessa affermazione può essere letta guardando al suo ruolo di presidente della Associazione europea dei costruttori automobilistici (Acea). Se l’auto tedesca rallenta è un fatto oggettivamente rilevante per tutto il Continente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Germania: Guarda che CRISI (È assurdo)
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