Buco da 350 milioni nella sanità pugliese | Immorale aumentare le tasse senza tagliare gli sprechi

In Puglia, si apre uno scontro sulla gestione del disavanzo nel settore sanitario. Un rappresentante delle istituzioni ha dichiarato che aumentare le tasse per coprire un buco di 350 milioni di euro sarebbe immorale, soprattutto se non si interviene prima sui costi superflui e gli sprechi presenti nel sistema. La questione riguarda le modalità con cui affrontare la difficile situazione finanziaria del settore.

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