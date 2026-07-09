Volkswagen sciopero in Germania contro tagli e crisi dell' auto

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Milioni di lavoratori di Volkswagen in Germania sono scesi in piazza contro i tagli annunciati dal gruppo. A Wolfsburg, migliaia di dipendenti si sono riuniti con i rappresentanti sindacali per protestare. Lo sciopero coinvolge diversi stabilimenti e si verifica in un momento di crisi del settore automobilistico europeo. La protesta si concentra sulla preoccupazione per il futuro dell'industria e dei posti di lavoro.