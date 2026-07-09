Volkswagen sciopero in Germania contro tagli e crisi dell' auto
Milioni di lavoratori di Volkswagen in Germania sono scesi in piazza contro i tagli annunciati dal gruppo. A Wolfsburg, migliaia di dipendenti si sono riuniti con i rappresentanti sindacali per protestare. Lo sciopero coinvolge diversi stabilimenti e si verifica in un momento di crisi del settore automobilistico europeo. La protesta si concentra sulla preoccupazione per il futuro dell'industria e dei posti di lavoro.
Milano, 9 lug. (askanews) - Sciopero dei lavoratori Volkswagen in diversi stabilimenti tedeschi contro il piano di tagli annunciato dal gruppo. A Wolfsburg migliaia di dipendenti hanno manifestato insieme ai rappresentanti sindacali, mentre cresce la preoccupazione per il futuro dell'industria automobilistica tedesca ed europea. Secondo il consiglio di fabbrica, l'incertezza pesa soprattutto sui dipendenti degli impianti indicati dalla stampa come possibili destinatari di ridimensionamenti. I rappresentanti dei lavoratori descrivono un clima di forte tensione, alimentato dalla crisi che sta attraversando l'intero settore dell'auto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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VW Union Leaders leaders Christiane and Cavallo Blast Job Cuts and Factory Closure Plans | AM14
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