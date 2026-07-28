Gelo Maignan | il portiere cancella il Milan da Instagram

Il portiere ha rimosso tutti i post dal suo profilo Instagram, eliminando anche il riferimento alla squadra di appartenenza. La decisione ha generato speculazioni sul suo futuro contrattuale, nonostante avesse rinnovato all’inizio dell’anno. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato al momento.

Mike Maignan ha deciso di cancellare i post su Instagram, togliendo anche dalla descrizione il club di appartenenza, ossia il Milan. Una mossa che ha acceso subito le voci riguardanti il suo futuro con l’estremo difensore che aveva rinnovato a inizio anno. Possibile addio di Maignan al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it C’è preoccupazione in casa Milan per quello che riguarda il futuro di Mike Maignan con il portiere della nazionale francese che deve ancora raggiungere la squadra in ritiro dopo la fine del mondiale con la Francia, ma la scelta di azzerare tutto su Instagram ha colpito i tifosi. Togliere il Milan dalla descrizione ha preoccupato e non poco il mondo Milan con Maignan che era molto legato a Massimiliano Allegri e al suo preparatore dei portieri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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