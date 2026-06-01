Il portiere del Milan, che percepisce circa 5 milioni all'anno, non è più considerato intoccabile dopo la mancata qualificazione in Champions League e l'esonero di Allegri. La crisi della squadra ha portato a un cambiamento nelle gerarchie e nelle valutazioni interne, influenzando anche le decisioni sul futuro del giocatore. La situazione ha generato incertezza sul ruolo e sulla stabilità del portiere all’interno del club.

La mancata qualificazione in Champions League e il traumatico esonero di Massimiliano Allegri hanno innescato un vero e proprio effetto domino sul calciomercato del Milan, dove nessuno può più considerarsi davvero al sicuro. Nemmeno il capitano Mike Maignan. Il portiere francese, da anni leader carismatico dello spogliatoio e idolo della tifoseria, si ritrova oggi al centro di un vistoso punto interrogativo che mette in dubbio la sua permanenza a Milano in vista della prossima stagione. Come rivelato nell’edizione odierna dal Corriere della Sera, lo scenario intorno all’estremo difensore è radicalmente cambiato nel giro di pochissimo tempo, trasformando una colonna portante in un potenziale elemento di rottura per i nuovi piani societari. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - La crisi del Milan travolge anche Maignan: perché il portiere da 5 milioni non è più intoccabile

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