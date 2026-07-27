Il profilo Instagram di Maignan è stato svuotato e la biografia modificata. La sua pagina è ora vuota, senza post o storie attive. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata e al momento non ci sono annunci sul suo futuro. La modifica ha generato sospetti tra i tifosi del Milan, che si chiedono se si tratti di un semplice restyling o di un segnale di addio.

Il profilo Instagram di Mike Maignan è completamente vuoto, biografia modificata e la domanda sorge spontanea: Magic Mike sta preparando il terreno per lasciare il Milan? Ad oggi non ci sono risposte ufficiali, ma la mossa social del portiere rossonero ha inevitabilmente acceso dubbi e sospetti tra i tifosi del Milan. Profilo vuoto: restayling o messaggio al Milan?. Nelle ultime ore Maignan ha completamente svuotato il suo profilo Instagram, eliminando anche dalla bio la dicitura che lo identificava come giocatore del Milan. Non è il solo, anche il connazionale e compagno di squadra Youssuf Fofana ha fatto la stessa mossa Social. Al momento il motivo di questa scelta rimane un mistero, ma ha sicuramente destabilizzato i più di 2 milioni di follower del capitano rossonero. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Maignan cancella il Milan da Instagram: è solo un restayling?

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