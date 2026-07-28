Sul muro delle scale che portano in cantina nella casa dei Poggi è stata trovata un’impronta 33, attribuita a Andrea Sempio dagli investigatori. Durante l’udienza, l’avvocato di Palmegiani ha sostenuto che l’impronta non è riconoscibile, contestando così l’attribuzione. La discussione si è concentrata sulla validità dell’identificazione, senza ulteriori dettagli sui riscontri scientifici o sulle analisi effettuate.

Sono diversi gli elementi al centro della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco di cui si è parlato molto nei mesi scorsi. Tra questi c’è l’impronta 33 rilevata sul muro delle scale che portano in cantina nella casa dei Poggi, una traccia che secondo gli inquirenti è stata lasciata da Andrea Sempio. Secondo Armando Palmegiani, consulente della difesa dell’indagato, si tratta però di una impronta “non identificabile”. Non solo, a suo dire la traccia non sarebbe stata lasciata da una mano bagnata o umida, a differenza di Pasquale Linarello, consulente di Alberto Stasi, che invece insiste sulla presenza di sangue. Garlasco, l'impronta 33... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Palmegiani contro Linarello sull'impronta 33 attribuita a Sempio: "Non è identificabile"

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Garlasco, il commento dell'avvocato De Rensis sull'impronta 33 - Vita in diretta 20/05/2026

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