Garlasco sull' impronta 33 quattro controlli incrociati | così è stata attribuita a Sempio

Le indagini della Procura di Pavia si sono concluse con l’attribuzione dell’impronta 33 a Andrea Sempio, nel procedimento legato al delitto di Garlasco. La vicenda riguarda i controlli incrociati svolti sulla traccia, che hanno portato a questa conclusione. La chiusura delle indagini ha riacceso l’attenzione su questo elemento chiave, che ha avuto un ruolo centrale nel caso giudiziario.

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Con la chiusura delle indagini della Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco si torna a parlare della famosa impronta 33. Le analisi sulla traccia Il confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina di casa Poggi cominciò '«una volta identificate le 15 minuzie presenti sull'impronta palmare». Non solo il confronto ebbe esito positivo dall'analisi separata dell'ufficiale del Ris di Messina Giampaolo Iuliano e del dattiloscopista Nicola Caprioli ma, per un ulteriore conferma se ne occuparono i due analisti di laboratorio più esperti della Sezione Impronte del Ris di Roma, rispettivamente con 35 e 25 anni di attività di servizio nell'ambito dell'identificazione dattiloscopica.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - «Garlasco, sull'impronta 33 quattro controlli incrociati»: così è stata attribuita a Sempio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Omicidio Chiara Poggi, nuova conferma dei Ris sull’impronta 33 attribuita ad Andrea SempioIl confronto della traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio sulla scala della cantina di casa Poggi cominciò '"una volta identificate le 15 minuzie... Leggi anche: Garlasco, Massimo Lovati difende Andrea Sempio e attacca la Procura: "Tutte balle come l'impronta 33" Argomenti più discussi: Garlasco, i tre elementi chiave del caso Sempio a confronto; Delitto di Garlasco, il vero peso dell’impronta 33: cosa dicono gli atti su Andrea Sempio; Faceva senso. Cosa emerge sull’impronta 33 dalle indagini di Garlasco: Sembrava di una mano bagnata; Garlasco, l'impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio e l'ipotesi sulla mano bagnata: Faceva senso.