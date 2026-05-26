Gli avvocati di Sempio hanno depositato una consulenza sull'impronta 33, sostenendo che non è possibile identificarla come propria del loro assistito. L'impronta è stata analizzata come elemento chiave nel caso di Garlasco. La difesa ha contestato l’attribuzione dell’impronta, evidenziando che non ci sono elementi che la colleghino direttamente al loro cliente. La discussione sull’impronta proseguirà in sede processuale.

I legali di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno deciso di depositare alla Procura di Pavia cinque consulenze, oltre a una memoria con allegati sui soliloqui dell’indagato per il delitto di Garlasco. Tra le consulenze ce n’è una sull’impronta 33 che, per la difesa, non sarebbe identificabile perché le minuzie rilevate sarebbero inferiori. La mossa degli avvocati di Sempio: niente consulenza personologica L’annuncio è arrivato nella mattinata di lunedì 25 maggio: gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno reso noto di aver deciso di depositare in Procura cinque consulenze (“una sulla Bpa, una sull’impronta 33, una medico-legale, una supplementare di natura genetica e una sulle impronte di scarpa”) e una “memoria con allegati” sui soliloqui del loro assistito per “contestualizzarli” e “spiegarli”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, legali di Sempio depositano consulenza sull'impronta 33: perché per la difesa non è identificabile

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Garlasco, la difesa di Sempio deposita consulenza

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