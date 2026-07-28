A Vigevano, lo scontrino di parcheggio diventa il punto centrale nell’indagine sul delitto di Garlasco. L’avvocato che rappresenta l’ex imputato ha sottolineato come, se un alibi non viene verificato ma viene comunque smentito, si crea un problema rilevante. La discussione si concentra sul ruolo dello scontrino, considerato un elemento chiave per stabilire la presenza o assenza di una persona nel luogo dei fatti.

Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, torna a puntare l’attenzione sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, l’elemento cardine dell’alibi di Andrea Sempio, nuovo indagato per il delitto di Garlasco Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, torna a puntare l’attenzione sullo scontri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, De Rensis sullo scontrino di Sempio: "Se un alibi non viene verificato, ma smentito, è un problema molto grande”

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se dovesse essere provato che la versione sullo scontrino non è corrispondente alla verità, questo rappresenterebbe un problema gravissimo, questa versione è stata fornita da 3 persone: SEMPIO, il papà e la madre.. analisi lucidissima di De Rensis # x.com

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