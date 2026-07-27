Antonio De Rensis punzecchia a distanza l’avvocato Liborio Cataliotti sullo scontrino di Andrea Sempio. Il legale di Alberto Stasi ha tirato in ballo il collega in Tv sul biglietto del parcheggio di Vigevano che costituisce l’elemento centrale dell’alibi del nuovo indagato del delitto di Garlasco, al centro degli approfondimenti della procura di Pavia. “Mi sono fatto un’idea molto preciso” il commento pungente. L'idea di De Rensis sull'alibi di Andrea Sempio La frecciata a Cataliotti sullo scontrino Il giudizio sulle indagini su Garlasco L’idea di De Rensis sull’alibi di Andrea Sempio De Rensis è apparso in collegamento in Tv con il programma di Rai 3 Filorosso, per fare il punto sugli ultimi sviluppi delle indagini sulla morte di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, De Rensis provoca Cataliotti sullo scontrino di Andrea Sempio: "Come lui mi sono fatto un'idea"

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Garlasco, l'avvocato Cataliotti sull'intervista di Marco Poggi: «Non sono sorpreso delle sue parole»

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Garlasco, Liborio Cataliotti sul mistero dello scontrino di Andrea Sempio: "L'ha fatto lui, lo dimostreremo"A Quarto Grado si è discusso dello scontrino emesso da Andrea Sempio nel giorno del delitto di Garlasco.

Temi più discussi: Garlasco, l'avvocato De Rensis mette l'accento sullo scontrino di Sempio: Sarebbe un problema molto grande; Garlasco in Tv, le certezze della Procura sullo scontrino di Sempio. Cassese e le amnesie: Non mi devo difendere, risposte negli atti; Garlasco, Sempio e l'appunto sull'ex fidanzata: Aveva paura le facessi qualcosa. Lei: Mai avuto timori, non voleva impegnarsi; Garlasco, il giallo di Sempio al bar: la versione della madre e le parole di Bocellari sullo scontrino.

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