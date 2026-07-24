Garlasco l' avvocato De Rensis mette l' accento sullo scontrino di Sempio | Sarebbe un problema molto grande
L’avvocato De Rensis ha sottolineato l’importanza di uno scontrino trovato presso il negozio Sempio, affermando che potrebbe rappresentare un problema significativo nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di un dibattito legale in corso, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle indagini o sui riscontri emersi.
Il dibattito attorno alle nuove indagini per l’omicidio di Chiara Poggi si arricchisce delle ultime dichiarazioni rilasciate dall’avvocato Antonio De Rensis. Ospite della trasmissione Zona Bianca il 23 luglio, il difensore di Alberto Stasi ha concentrato la propria analisi sugli elementi probatori che riguardano Andrea Sempio, attualmente iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica. De Rensis mette l'accento sullo scontrino di Sempio: il motivo Garlasco, i pilastri dell'accusa La richiesta di revisione del processo De Rensis mette l’accento sullo scontrino di Sempio: il motivo L’attenzione del penalista si è focalizzata in particolare sulla ricevuta del parcheggio di Vigevano, presentata all’epoca dei fatti come prova determinante per ricostruire gli spostamenti del giovane nella mattinata del delitto. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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