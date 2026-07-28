‘Freak’ massacrato dal branco il dolore di Brizzi poi il padre | Ucciso come un cane da delle bestie
Un uomo è stato aggredito da un gruppo di persone e ucciso a Cervia. La vittima è stata massacrata con colpi violenti. La famiglia ha commentato con dolore, definendo l’episodio come un massacro. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già identificato alcuni sospetti. Nessun dettaglio sulle modalità dell’aggressione o sui responsabili è stato ancora reso pubblico. La vittima aveva 28 anni e viveva nel quartiere.
Cervia, 28 luglio 2026 – “Ciao Freak”. Bastano due parole per riportare Nicola Musiani a quando era semplicemente un ragazzo del quartiere Saragozza, uno di quelli con cui condividere una partita del Bologna o una serata di musica elettronica. A scriverle è Enrico Brizzi, lo scrittore bolognese diventato celebre con ’ Jack Frusciante è uscito dal gruppo ’, che ha scelto i social per salutare l’amico di gioventù, il 54enne morto in ospedale dopo quattro giorni di agonia in seguito al brutale pestaggio subito nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia. Enrico Brizzi scrittore, autore televisivo (Photo by Roberto Serra Iguana) Brizzi: “Nicola era un vecchio compagno di scuola”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Nicola Musiani 54 anni italiano, tanti anni in curva con noi, una vita difficile, viveva in un camper, massacrato di botte da un branco dove viveva. Per lui nessuno chiede giustizia, Nessuna piazza piena in rivolta per lui, Nessun collegamento con i talk show, nes facebook