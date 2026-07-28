Un uomo è stato aggredito da un gruppo di persone e ucciso a Cervia. La vittima è stata massacrata con colpi violenti. La famiglia ha commentato con dolore, definendo l’episodio come un massacro. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha già identificato alcuni sospetti. Nessun dettaglio sulle modalità dell’aggressione o sui responsabili è stato ancora reso pubblico. La vittima aveva 28 anni e viveva nel quartiere.

Cervia, 28 luglio 2026 – “Ciao Freak”. Bastano due parole per riportare Nicola Musiani a quando era semplicemente un ragazzo del quartiere Saragozza, uno di quelli con cui condividere una partita del Bologna o una serata di musica elettronica. A scriverle è Enrico Brizzi, lo scrittore bolognese diventato celebre con ’ Jack Frusciante è uscito dal gruppo ’, che ha scelto i social per salutare l’amico di gioventù, il 54enne morto in ospedale dopo quattro giorni di agonia in seguito al brutale pestaggio subito nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia. Enrico Brizzi scrittore, autore televisivo (Photo by Roberto Serra Iguana) Brizzi: “Nicola era un vecchio compagno di scuola”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Freak’ massacrato dal branco, il dolore di Brizzi poi il padre: “Ucciso come un cane da delle bestie”

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