Un cucciolo di cane randagio vive da settimane con un branco di lupi in Macedonia Centrale, Grecia, senza mostrare segni di allontanamento. La presenza del cane nel branco è rimasta stabile nel tempo, attirando l’attenzione dei ricercatori che studiano questa convivenza insolita. L’evento è considerato raro in natura e ha suscitato interesse tra gli studiosi che monitorano il comportamento del gruppo.

Da alcune settimane un cucciolo di cane randagio vive insieme a un branco di lupi selvatici nella Macedonia Centrale, in Grecia. Una convivenza insolita che ha attirato l’attenzione dei ricercatori, impegnati a osservare da vicino un comportamento considerato estremamente raro in natura. Secondo quanto riportato da “ La Stampa “, il protagonista della storia è un cagnolino bianco di circa quattro mesi, che sembra essere stato accolto dal branco come un vero membro del gruppo. Le immagini raccolte dai ricercatori lo mostrano seguire una lupa fino a una pozza d’acqua per bere, mentre in un’altra occasione il maschio dominante gli ha portato alcune ossa recuperate da una carcassa, permettendogli di nutrirsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È entrato nel branco e non è più tornato indietro: cucciolo di cane adottato da un branco di lupi. Il gesto del maschio dominante sorprende i ricercatori

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