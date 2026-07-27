Enrico Brizzi ha ricordato Nicola Musiani, morto all’ospedale di Cesena quattro giorni dopo essere stato vittima di un pestaggio avvenuto a Pinarella di Cervia. Musiani, di 54 anni, era stato aggredito violentemente e aveva riportato gravi ferite. Le autorità hanno aperto un’indagine sul caso, senza ancora rendere noti dettagli sulle circostanze dell’aggressione o sugli eventuali responsabili. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Pinarella di Cervia (Ravenna), 27 luglio 2026 – “Ciao Freak”. Comincia così il ricordo che Enrico Brizzi ha dedicato a Nicola Musiani, l’uomo di 54 anni morto all’ospedale Bufalini di Cesena dopo quattro giorni di agonia, in seguito al violento pestaggio avvenuto a Pinarella di Cervia. Parole asciutte e dolorose, quelle dello scrittore bolognese, che riportano la tragedia alla dimensione più intima: quella di un volto, di una voce, di una storia condivisa. Brizzi ricorda il Musiani compagno di scuola delle medie, un ragazzo del quartiere Saragozza con cui aveva condiviso partite del Bologna e serate di musica elettronica. Per gli amici era “il Freak”, un soprannome che nel messaggio diventa saluto, memoria e affetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Ciao Freak”: Enrico Brizzi ricorda il Nicola compagno delle medie, pestato a morte a Pinarella di Cervia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Massacrato dal branco a Pinarella di Cervia: morto 54enneUn uomo di 54 anni è morto dopo essere stato aggredito da un gruppo di persone nella notte tra sabato e domenica a Pinarella di Cervia.

Il saluto a Montroni di Enrico Brizzi: “Un ‘arcilibraio’ unico, sarò sempre in debito”Un amico ha annunciato la morte di Romano Montroni, noto come arcilibraio e figura rispettata nel mondo dei libri.