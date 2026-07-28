In una casa di campagna, sono stati trovati cinque corpi di neonati avvolti in sacchi di plastica e scatole di cartone. La scoperta è avvenuta dopo una segnalazione del personale dell'ospedale di Orange, dove una donna aveva riferito di aver avuto forti dolori addominali. Il marito, lasciato solo in casa, avrebbe cercato tra le scatole, scoprendo i corpi. La donna aveva partorito un altro bambino poco prima.

Il rinvenimento sarebbe stato possibile in seguito alla segnalazione del personale dell'ospedale di Orange, dove la donna era andata dichiarando di avere forti dolori addominali, e del marito della donna che, rimasto da solo a casa, avrebbe cercato quelle scatole dopo un litigio. L'uomo quando ha aperto la scatola, secondo quanto riferisce il quotidiano francese, si sarebbe trovato davanti a un corpicino in decomposizione. Così avrebbe deciso di andare in ospedale portando i resti che aveva rinvenuto per chiedere spiegazioni alla moglie. Subito dopo la segnalazione, la polizia ha perquisito l'abitazione e trovato gli altri corpi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francia, cinque corpi di neonati trovati nella casa di una coppia: la donna ha da poco partorito un altro bambino

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Orrore in Francia: 5 corpi di neonati trovati nella casa di una coppia

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