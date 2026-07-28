Due controllori sono stati aggrediti intorno alle 13.40 di oggi su un autobus della linea 5 a Ravenna. Durante un controllo dei biglietti in via Ravegnana, sono stati colpiti con schiaffi e spintoni da un passeggero che aveva rifiutato di pagare il biglietto. La polizia è intervenuta sul posto. Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi. La vicenda è in fase di accertamento.

Ravenna, 28 luglio 2026 – Due controllori sono stati aggrediti oggi, intorno alle 13.40, a bordo di un autobus della linea 5 di Start Romagna, mentre effettuavano un controllo dei titoli di viaggio in via Ravegnana, a Ravenna. Secondo quanto ricostruito, una coppia di giovani, un ragazzo e una ragazza, è stata invitata a esibire il biglietto: uno dei due passeggeri è risultato regolarmente abbonato, mentre l'altro ne era sprovvisto. Alla contestazione è seguita la reazione violenta. Il controllore è stato spinto e ha riportato un trauma toracico, mentre la collega è stata colpita con alcuni schiaffi al volto. I due aggressori, sembra noti alle forze dell'ordine, sono fuggiti prima dell'arrivo dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Follia sul bus: controllori aggrediti a schiaffi e spintoni per un biglietto non pagato

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