Un passeggero senza biglietto ha aggredito e minacciato i controllori su un autobus. Gli agenti dell’Upgsp sono intervenuti alla fermata dopo la segnalazione di un'aggressione. Il passeggero si è scagliato contro i controllori Tper, che avevano tentato di verificare il titolo di viaggio. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o arresti.

Gli agenti dell’ Upgsp (ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) sono intervenuti l’altro giorno in una fermata di un autobus a seguito della segnalazione di un’ aggressione ai danni di controllori Tper da parte di un passeggero privo del biglietto. Sul posto è stata identificato l’assalitore, e successivamente riportato alla calma dagli operatori. Dai primi accertamenti è emerso che, a seguito della contestazione di una sanzione amministrativa per abbonamento non valido, l’aggressore ha assunto un atteggiamento violento nei confronti dei controllori, spingendoli, proferendo frasi minacciose e impedendo loro di completare le operazioni di controllo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovato sul bus senza il biglietto. Minaccia e aggredisce i controllori

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