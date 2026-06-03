Troppi ‘portoghesi’ sui bus Start Romagna arruola altri 10 controllori per stanare chi è senza biglietto
Venti controllori sono stati impiegati sui mezzi pubblici del bacino di Rimini, con l’obiettivo di verificare la regolarità dei biglietti. L’azienda ha assunto dieci nuovi addetti, che si aggiungono ai colleghi già presenti. Le operazioni si concentrano principalmente sui bus, dove vengono effettuati controlli a campione per individuare eventuali passeggeri senza titolo di viaggio. La presenza dei controllori si intensifica in orari di punta.
Rimini, 3 giugno 2026 – Una decina di nuovi controllori in azione sui bus che circolano nel bacino di Rimini. Le selezioni di Start Romagna si sono concluse alla fine di maggio e sono già partiti i colloqui, anche perché l’estate è alle porte e presto i bus della Riviera si riempiranno. L’azienda vuole potenziare i controlli a bordo, e lo vuole fare con personale proprio, non solo attraverso a quello dell’azienda esterna a cui – da anni – è stata demandata l’attività di verifica a bordo. L’obiettivo è di rinforzare il controllo della legalità a bordo. E già nell’ottobre scorso Start aveva assunto, per il bacino riminese, 11 controllori. Avevano giurato davanti all’assessore al persona di Rimini Francesco Bragagni a conclusione del loro percorso formativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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