Rimini, 3 giugno 2026 – Una decina di nuovi controllori in azione sui bus che circolano nel bacino di Rimini. Le selezioni di Start Romagna si sono concluse alla fine di maggio e sono già partiti i colloqui, anche perché l’estate è alle porte e presto i bus della Riviera si riempiranno. L’azienda vuole potenziare i controlli a bordo, e lo vuole fare con personale proprio, non solo attraverso a quello dell’azienda esterna a cui – da anni – è stata demandata l’attività di verifica a bordo. L’obiettivo è di rinforzare il controllo della legalità a bordo. E già nell’ottobre scorso Start aveva assunto, per il bacino riminese, 11 controllori. Avevano giurato davanti all’assessore al persona di Rimini Francesco Bragagni a conclusione del loro percorso formativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Troppi ‘portoghesi’ sui bus, Start Romagna arruola altri 10 controllori per stanare chi è senza biglietto

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