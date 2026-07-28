Una persona ha coperto la propria auto con materiali di fortuna, come tende e coperture, per proteggerla dalla grandine. L'episodio si è verificato a San Benedetto, dove l’individuo ha agito rapidamente, utilizzando tutto ciò che aveva a portata di mano. La scena ha ricordato il modo di arrangiarsi descritto come “effetto Mac Gyver”, dove si combina ingegno e prontezza per risolvere un problema.

SAN BENEDETTO - Cos'è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione. L'arte di arrangiarsi - come Mac Gyver - con quello che si trova. In questo caso coperte, piumoni, cartoni, legno, tavolini e non solo. Piumoni e materassini Ecco allora che nella Riviera delle Palme (e buona parte del Piceno) martoriata dalla grandine (33mila auto danneggiate), con liste d'attesa dal carrozziere di proporzioni para sanitarie (mesi), dopo aver esaurito ogni posto coperto disponibile (dai supermercati ai ponti), dopo aver terminato pazienza e soldi, in molti hanno escogitato sistemi di protezione fai date. Si... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Fobia della grandine, auto protette con ogni mezzo disponibile: così scatta «l'effetto Mac Gyver»

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