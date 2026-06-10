Trezzo imbiancata | sembra neve ma è grandine L’effetto della maxi grandinata sul Milanese

Una forte grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno su Trezzo e altri comuni dell’hinterland di Milano, causando strade e tetti ricoperti di uno strato bianco che sembra neve. La precipitazione ha interessato un’ampia area, creando un effetto visivo insolito e temporaneo. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a danni o interventi di emergenza. La grandinata è durata alcuni minuti prima di interrompersi.

Trezzo (Milano) – Tetti e strade imbiancate. Un’atmosfera quasi natalizia a Trezzo, nel Milanese. Tutta colpa della violenta grandinata che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 giugno si è abbattuta su gran parte dei comuni dell’hinterland di Milano. Un forte temporale (preannunciato dall’addensarsi delle nuvole e dall’ingrossarsi del vento) ha colpito la zona con chicchi di grandine di grosse dimensioni che si sono via via accumulati al suolo, creando un paesaggio davvero insolito. Situazione simile anche a Trezzano Rosa. TREZZANO ROSA - 10-06-2026 - MALTEMPO - GRANDINE (DA FACEBOOK) - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MARTESANAMETROPOLI -... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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