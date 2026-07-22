Le grandinate intense causano danni significativi a veicoli, con molti casi di auto danneggiate da pioggia di grosse dimensioni. I proprietari possono richiedere risarcimenti tramite le polizze assicurative, a condizione che siano presenti coperture specifiche per eventi atmosferici. Per ridurre il rischio di danni, si consiglia di parcheggiare in aree riparate o di utilizzare coperture protettive. Le compagnie assicurative valutano i danni in base alle condizioni del veicolo e alla copertura stipulata.

Sono ormai quotidiani i casi di cronaca che ci raccontano di devastanti grandinate che, oltre a distruggere i raccolti, fanno enormi danni anche su parabrezza e carrozzeria delle auto. I cittadini sono costretti, spesso, a sborsare centinaia o migliaia di euro in base a quanti danni ha subìto il proprio mezzo. Cosa succede con i risarcimenti. Ricordando che l’unica assicurazione obbligatoria per legge è l’Rc auto, tutto il resto dipende dai proprietari e dalle polizze che decidono di sottoscrivere. Quindi, anche se si tratta di eventi naturali, spesso eccezionali, non esiste un risarcimento automatico se la propria autovettura viene distrutta: l’unica copertura possibile è quella che protegge dagli eventi atmosferici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I danni della grandine sulle auto: come funziona con i risarcimenti e come prevenire i danni

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Danni da grandine: perché lassicurazione ti ha pagato meno del previsto

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