Un esponente politico ha criticato il Partito Democratico, definendolo presuntuoso e avvertendo che questa atteggiamento potrebbe portare a una sconfitta elettorale simile a quella avvenuta a Venezia. Ha aggiunto di aver espresso le proprie preoccupazioni non per dare fastidio, ma per segnalare problemi e per evitare accuse future di aver parlato solo in seguito a eventuali sconfitte. Ha anche sottolineato il rischio di perdere anche la città di Padova.

«Vorrei fosse chiara una cosa. Se mi sono sfogato in quel mondo, dando voce a tante altre persone, non l’ho fatto per dare fastidio. L’ho fatto, invece, per segnalare alcuni problemi e per evitare che tra qualche mese, se le cose andassero male, mi si venga a dire che è troppo facile parlare dopo». Sindaco di Padova per quattro mandati, già europarlamentare e ministro allo Sviluppo economico, il 76enne Flavio Zanonato spiega così il senso di alcuni post sui social dei giorni scorsi, in cui ha definito il Pd «un partito che non c’è» e bollato come «cacicco» Massimo Bettin, portavoce del primo cittadino Sergio Giordani e componente della direzione nazionale dello stesso Pd. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Flavio Zanonato: «Questo Pd è presuntuoso, così rischiamo la scoppola come a Venezia. Perdere anche Padova sarebbe drammatico»

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