La direttiva Bolkestein continua a creare incertezza tra i gestori di stabilimenti balneari in Toscana, dove la situazione rimane complessa e senza una soluzione definitiva. A distanza di diversi anni, le normative europee sui servizi continuano a influenzare le attività delle imprese locali, generando timori riguardo a possibili rischi economici. La questione riguarda principalmente la durata delle concessioni e le modalità di rinnovo, argomenti che ancora non hanno trovato un accordo chiaro tra le autorità competenti.

Firenze, 22 maggio 2026 – La direttiva Bolkestein continua a tenere con il fiato sospeso il mondo dei balneari toscani. Tra sentenze, ricorsi e gare ancora ferme, il settore vive una fase di forte incertezza che coinvolge centinaia di stabilimenti e migliaia di lavoratori. A fotografare la situazione è Alberto Nencetti di Assobalneari Toscana, che parla di “clima drammatico” per molte imprese familiari del litorale. “In Toscana ci sono circa 1.200 aziende familiari che vivono nell’incertezza – spiega Nencetti –. Ci sono persone che non sanno se il prossimo anno potranno ancora lavorare sulle loro spiagge”. Il nodo delle concessioni. La questione ruota attorno all’applicazione della direttiva Bolkestein sulle concessioni demaniali marittime e alla necessità di mettere a gara gli stabilimenti balneari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bolkestein e stabilimenti balneari, in Toscana regna ancora l’incertezza. “Così rischiamo di perdere tutto”

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