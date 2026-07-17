La peste suina africana si sta diffondendo in Toscana, mettendo a rischio la produzione della Cinta Senese Dop. La diffusione della malattia potrebbe compromettere uno dei simboli dell’agricoltura locale, considerato un patrimonio della regione. Non sono stati comunicati dettagli sulle misure di contenimento o sui numeri specifici dei capi colpiti. La situazione genera preoccupazione tra gli allevatori e le autorità sanitarie regionali.

Firenze, 17 luglio 2026 – La diffusione della peste suina africana in Toscana mette a rischio anche uno dei simboli dell'agricoltura regionale: la Cinta Senese Dop. A lanciare l'allarme è il Consorzio di tutela della Cinta Senese, che chiede interventi urgenti dopo i primi casi di positività riscontrati negli allevamenti toscani. I casi che si stanno susseguendo. Il primo focolaio è stato individuato a Comano, in provincia di Massa-Carrara. Nei giorni scorsi, inoltre, due suini trovati morti in un allevamento di San Marcello Piteglio, nel pistoiese, sono risultati positivi al virus. Episodi che hanno acceso i riflettori sulla vulnerabilità di una razza allevata prevalentemente allo stato brado o semibrado, nei boschi e nei pascoli della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Peste suina africana, allarme per la Cinta Senese Dop: “Rischiamo di perdere un patrimonio unico della Toscana”

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