Le acque del fiume Calore sono state interessate da un episodio di inquinamento. Il WWF Sannio ha presentato un esposto ai Carabinieri Forestali e alla Procura della Repubblica, con copia al Comune di Benevento. L’associazione definisce il caso come “punta dell’iceberg” di una gestione carente del fiume. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sulle conseguenze immediate dell’inquinamento.

Tempo di lettura: 3 minuti Il WWF Sannio esprime preoccupazione per il recente episodio di inquinamento che ha colpito le acque del fiume Calore, per il quale l’Associazione ha presentato un esposto ai Carabinieri Forestali e alla Procura della Repubblica e per conoscenza al Comune di Benevento. Questo evento si verifica in un momento critico, sia per la pesante ondata di caldo sia per la nota deficienza della depurazione delle acque reflue, scaricate direttamente nei fiumi Sabato e Calore, e di cui dovrebbe essere imminente l’avvio dei lavori (ma quando finiranno?). Ora ci si attende al più presto che vengano resi noti almeno i risultati delle analisi dei campioni di acqua prelevati, eseguiti dall’ARPAC (per i parametri chimici) e dall’ASL (per i parametri batteriologici). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fiume Calore, WWF Sannio: “Punta dell’iceberg di una gestione carente”

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