Un uomo è stato ucciso nel quartiere Pilastro di Bologna, portando il caso alla ribalta nazionale. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per la sicurezza nella regione, dove si registrano episodi di criminalità e vulnerabilità. La morte, ancora sotto indagine, ha acceso i riflettori su una situazione che sembra aggravarsi, evidenziando problemi strutturali nella gestione della sicurezza pubblica nel territorio.

nostro inviato a Bologna La morte di Abderrahim Fakir riporta il Pilastro (nella foto) al centro della scena nazionale. Ma dietro il caso giudiziario c’è il problema di una sicurezza che in Emilia-Romagna mostra crepe sempre più evidenti. Il quartiere della periferia nord-est di Bologna è la fotografia di una regione che continua a vantare ricchezza, imprese e crescita economica, ma che fatica a garantire quello che dovrebbe essere il primo compito delle istituzioni. Secondo l’Indice della criminalità del Sole 24 Ore, elaborato sui dati del ministero dell’Interno, Bologna è la quarta provincia italiana per incidenza dei reati denunciati: 61.816 denunce, pari a 6. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Pilastro, la punta dell’iceberg di una regione arresa al crimine

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