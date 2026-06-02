Degrado in pieno centro storico Ascom | Il caso di corso Mazzini non sia solo la punta dell' iceberg

In pieno centro storico, un appartamento presenta condizioni igienico-sanitarie insostenibili, con blatte che lo infestano e posti letto in nero. Il rischio di cortocircuito è concreto a causa di un impianto elettrico non a norma. L'Ascom segnala che il caso di corso Mazzini non rappresenta un episodio isolato, ma potrebbe essere solo la punta di un problema più ampio di degrado e illegalità nella zona.

Posti letto in nero, blatte che infestavano l'appartamento, condizioni igienico-sanitarie insostenibili e il rischio concreto di un cortocircuito dell'impianto elettrico, anch'esso non in regola. Questa la situazione accertata dagli agenti della Polizia locale in un appartamento (già conosciuto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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