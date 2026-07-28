Alle prime ore del mattino, una grande gru ha posato il nuovo impalcato del ponte al Pino, lungo 32 metri, largo 16 e pesante 550 tonnellate, sopra i binari. L’intervento, visibile anche dall’alto grazie alle immagini di un drone, si è svolto senza interruzioni. La riapertura al traffico veicolare è prevista per il 15 settembre, mentre i bus di collegamento continuano a essere scortati dai vigili.

Dall’alto, alle prime luci dell’alba, le immagini del drone restituiscono la portata dell’intervento. Il nuovo impalcato del ponte al Pino — lungo 32 metri, largo 16 e del peso di 550 tonnellate — è ormai nella sua sede, sopra il fascio di binari, mentre il cantiere continua a lavorare senza sosta. Decine di operai sono impegnati sulla struttura e lungo la sede ferroviaria nelle prime lavorazioni successive al varo, dalla preparazione della soletta alle operazioni di fissaggio e rifinitura. Accanto al ponte la maxi gru da duemila tonnellate che, nella notte tra domenica e lunedì, ha sollevato e posato l’intero impalcato in un’unica... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, la maxi gru posa il nuovo ponte al Pino, ma riaprirà alle auto solo il 15 settembre. I bus di collegamento scortati dai vigili

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Lavori RFI Ponte al Pino Firenze, completato il varo del nuovo cavalcaferrovia

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Firenze, riapre il nodo ferroviario dopo la rimozione del Ponte al Pino: a fine luglio la posa del nuovo cavalcaferroviaA Firenze, il traffico ferroviario è ripreso dopo la rimozione del Ponte al Pino, completata la prima fase dei lavori di RFI.

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Temi più discussi: Ecco la nuova struttura. Posa di notte con la maxi gru. Via alle auto dal 15 settembre; Firenze, maxi-gru da 2.000 tonnellate: stop ai treni fino al 30 luglio; RFI sul varo del Ponte al Pino: completata in due ore la posa del nuovo impalcato; Completato il varo del nuovo cavalcaferrovia stradale Ponte Al Pino.

Ecco la nuova struttura. Posa di notte con la maxi gru. Via alle auto dal 15 settembreNelle ore notturne l’operazione più delicata e spettacolare. Adesso gli interventi che restano. Prove di carico tra poco più di un mese. Altre chiusure ma limitate a un solo giorno. msn.com

Firenze, la maxi gru posa il nuovo ponte al Pino, ma riaprirà alle auto solo il 15 settembre. I bus di collegamento scortati dai vigiliFerrovia interrotta fino a giovedì, ma disagi contenutiper i viaggiatori. Qualche problema in più alla viabilità ... corrierefiorentino.corriere.it