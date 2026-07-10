A Firenze, il traffico ferroviario è ripreso dopo la rimozione del Ponte al Pino, completata la prima fase dei lavori di RFI. A fine luglio è prevista l’installazione del nuovo cavalcaferrovia, che permetterà di ripristinare la piena funzionalità del nodo ferroviario. La riapertura del nodo permette di riprendere le normali operazioni ferroviarie nella zona. La fase di installazione del nuovo elemento dovrebbe concludersi entro la fine del mese.

Dopo il completamento della prima fase dei lavori di RFI, il traffico ferroviario torna regolare. A fine luglio sarà installato il nuovo cavalcaferrovia Lacircolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è tornata regolare dalle 4 del mattino di oggi, 10 luglio, al termine della prima fase dei lavori di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Sono stati così riattivati i collegamenti sulle linee Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte–Firenze Santa Maria Novella, secondo il programma previsto. L’intervento ha segnato una tappa fondamentale del cantiere con la rimozione del vecchio impalcato del ponte, sezionato in tre parti e sollevato mediante una gru da 2. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Firenze, riapre il nodo ferroviario dopo la rimozione del Ponte al Pino: a fine luglio la posa del nuovo cavalcaferrovia

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