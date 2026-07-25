Entra nella fase conclusiva l'intervento di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale «Ponte al Pino», nel nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio scatterà la seconda fase dei lavori. Dopo lo smontaggio della vecchia struttura effettuato dal 6 al 9 luglio, una grande gru installerà il nuovo impalcato costruito nel cantiere di piazza Vasari. Per consentire le operazioni sarà nuovamente interrotta la circolazione ferroviaria. Durante il montaggio del ponte potrà essere chiusa, in base alle esigenze del cantiere, anche la passerella pedonale temporanea.... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, da domenica a giovedì stop ai treni per installare il nuovo cavalcaferrovia di Ponte al Pino: la guida a bus, navette, viabilità

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