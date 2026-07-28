L’allenatore della Fiorentina ha convocato d’urgenza Riccardo Braschi, che è partito questa mattina da Firenze per raggiungere la squadra in Inghilterra. La convocazione avviene in un momento in cui si discute se Kean o Piccoli siano pronti a partire. Braschi, ventenne, è stato chiamato in fretta e furia, senza indicazioni ufficiali sui motivi specifici.

FIRENZE – La notizia dell’ultima ora, in casa Fiorentina, è la convocazione d’urgenza di Riccardo Braschi da parte dell’allenatore Grosso. Il ventenne centravanti è partito questa mattina da Firenze in direzione Londra per raggiungere i compagni. Avrà la possibilità di giocare già domani, anche a partita in ncorso, ontro il Watford, oppure sabato, a Klagenfurt, nell’amichevole di lusso, ma assai ricca di incognite, contro il Real Madrid. Perché questa chiamata d’urgenza? Voci non confermate sussurrano di una possibile partenza di Piccoli. O addirittura di Kean. Ma potrebbe anche darsi che Grosso voglia semplicemente vedere all’opera Braschi. Che è stato ben felice di mettersi a disposizione dell prima squadra. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina: Kean o Piccoli pronti a partire? Grosso convoca d’urgenza Braschi in Inghilterra

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