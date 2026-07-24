Fiorentina | i convocati da Grosso per tournée in Inghilterra e partita col Real Madrid Ci sono anche Kean e Dodò

La Fiorentina ha annunciato i convocati per la tournée in Inghilterra, che include anche Kean e Dodò. La squadra si prepara a affrontare il Queen Park Rangers domani alle 16 italiane, mentre il 29 luglio scenderà in campo contro il Watford, allenato da Dionisi. La trasferta prevede due partite amichevoli in serie, senza altri dettagli sui partecipanti o sulla composizione definitiva della rosa.

FIRENZE – Tournée inglese per la Fiorentina. Domani pomeriggio, sabato 25 luglio 2026, alle 16 italiane, prima sfida contro il Qeen Park Rangers, mentre il 29 luglio è prevista l’amichevole contro il Watford di Bove, allenato da Dionisi. Sarà l’occasione per confrontarsi con due avversarie più avanti nella preparazione, visto che il loro campionato – la Championship, seconda divisione inglese – partirà due settimane prima rispetto alla Serie A. Una permanenza inglese che durerà fino al 31 luglio, prima di fermarsi in Austria dove il 1° agosto si terrà l’amichevole contro il Real Madrid. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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