Fiorentina | i convocati per la Juve Kean ancora assente Piccoli o Braschi prima punta Gud forse in panca Probabile formazione
La Fiorentina ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro la Juventus in programma domenica 17 maggio 2026 a Torino. Kean è ancora assente, mentre Piccoli o Braschi sono pronti a ricoprire il ruolo di prima punta. Gudelj potrebbe partire dalla panchina. La formazione definitiva non è ancora ufficiale, ma si prevedono alcuni cambi rispetto alle ultime uscite. La sfida si prospetta difficile, con possibili variazioni in attacco e in mediana.
FIRENZE – Sarebbe un grande onore (ma anche un pesante onere) per Riccardo Braschi, se Vanoli decidesse di schierarlo dal primo minuto, a mezzogiorno di domenica 17 maggio 2026, a Torino contro la Juve. E’ in ballottaggio con Piccoli, “mister 27 milioni”, che non ha reso, in questa stagione, secondo le aspettative. Piccoli sembra comunque in vantaggio su Braschi nelle preferenze del tecnico. C’è il ballottaggio fra loro, visto che Moise Kean non è stato nemmeno convocato. Da escludere, a meno di sorprese da parte di Vanoli, l’idea di schierare di nuovo Gumundsson falso centravanti. Gud potrebbe addirittura andare in panchina. Probabili formazione: De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Mandragora, Ndour, Brescianini (Fabbian); Parisi, Piccoli (Braschi), Solomon (Gudmundsson). 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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