Fiorentina | i convocati per la Juve Kean ancora assente Piccoli o Braschi prima punta Gud forse in panca Probabile formazione

La Fiorentina ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro la Juventus in programma domenica 17 maggio 2026 a Torino. Kean è ancora assente, mentre Piccoli o Braschi sono pronti a ricoprire il ruolo di prima punta. Gudelj potrebbe partire dalla panchina. La formazione definitiva non è ancora ufficiale, ma si prevedono alcuni cambi rispetto alle ultime uscite. La sfida si prospetta difficile, con possibili variazioni in attacco e in mediana.

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