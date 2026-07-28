Durante la verifica di maggioranza, è stata approvata una linea condivisa che prevede il mantenimento della fiducia alla sindaca. La decisione riguarda anche l’adozione di nuove regole per l’Asp, mentre l’Avs si mantiene scettica riguardo alla gestione del management. La maggioranza ha evidenziato un fronte compatto e ha confermato il sostegno alla prima cittadina, senza tuttavia esprimere un giudizio positivo sulla direzione amministrativa.

Alla fine, dalla verifica di maggioranza è uscita una linea comune in tre punti: maggioranza compatta, fiducia alla sindaca (non al management di cui si chiedeva in area Avs un cambio della guardia ma che al momento Funaro ha deciso di non sostituire) e un nuovo regolamento per Montedomini che tenga conto della cambiata sensibilità (in realtà già dal 2023) e della linea politica del Comune di Firenze. Gli attriti e le frizioni restano ma almeno al momento non trabordano in una frattura politica. Pd, Lista Funaro e Avs-Ecolò – presente il segretario cittadino, l’onorevole Federico Gianassi (ma non la sindaca con la quale proprio Gianassi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiducia alla sindaca e nuove regole per l’Asp. Ma Avs resta scettica sul management

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autovelox, nuove regole ma resta il nodo dei ricorsi: parla l?avvocato QuintoIl decreto del 8 giugno 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è entrato in vigore l’11 luglio, introducendo nuove regole sugli...

Putin: la guerra è prossima alla fine, l’Europa resta scetticaRecentemente, il leader di uno dei paesi coinvolti nel conflitto ha dichiarato che la guerra sta per concludersi, ma l’Europa rimane diffidente...

Temi più discussi: Fiducia alla sindaca e nuove regole per l’Asp. Ma Avs resta scettica sul management; Avellino, dopo 9 ore di dibattito il Consiglio vota la fiducia al sindaco Pizza: 19 sì contro 11 no. Sì anche all’aumento della Tari; Spinadesco, i consiglieri rispondono al Comitato Diamoci da fare: Piena fiducia nell'operato del Sindaco e della Giunta; Cannavò, l’appello di don Gattuso al sindaco per il Centro civico: È tempo di ricostruire la fiducia.

La sindaca Garzia, 'a Ercolano si volta pagina, fiducia nella magistratura'Ad Ercolano si volta pagina. Lo ha detto la sindaca della Città degli Scavi, Antonietta Garzia, a margine della commemorazione del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta: nei giorni sc ... ansa.it

Proiettile alla sindaca Marchetti: Condanno ogni forma di minacciaUn gravissimo atto intimidatorio scuote la comunità castellana. Alla sede municipale di piazza XX Settembre è stata recapitata ieri una busta indirizzata alla sindaca Francesca Marchetti contenente un ... ilrestodelcarlino.it