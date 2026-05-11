Recentemente, il leader di uno dei paesi coinvolti nel conflitto ha dichiarato che la guerra sta per concludersi, ma l’Europa rimane diffidente riguardo a queste affermazioni. Si discute anche di come i droni ucraini riescano a colpire obiettivi a circa 2000 chilometri di distanza, sollevando interrogativi sulla tecnologia utilizzata nel conflitto. Le dichiarazioni di pace continuano a suscitare scetticismo tra gli stati europei.

? Punti chiave Perché l'Europa non crede alle dichiarazioni di pace di Putin?. Come fanno i droni ucraini a colpire obiettivi a 2000 km?. Quanto pesano i 1,4 milioni di perdite russe sulla stabilità russa?. Cosa sta succedendo alle infrastrutture energetiche russe dopo gli attacchi?.? In Breve Perdite russe raggiungono 1,4 milioni tra morti e feriti gravi dall'inizio invasione.. Ritmo caduti russi di 35.000 unità al mese secondo analista Seth Jones.. Droni ucraini distruggono 95% degli Shahed russi e colpiscono obiettivi a 2.000 km.. Produzione petrolifera russa cala di 400.000 barili al giorno nel mese di aprile.. A Mosca, durante la parata per l’anniversario della vittoria sul nazismo conclusasi in un clima funereo, Vladimir Putin ha dichiarato che il conflitto in Ucraina è ormai prossimo alla conclusione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Putin: la guerra è prossima alla fine, l’Europa resta scettica

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Guerra della Russia all’Ucraina e minaccia russa all’Europa. L’importanza del consenso

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