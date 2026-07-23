Autovelox nuove regole ma resta il nodo dei ricorsi | parla l?avvocato Quinto

Il decreto del 8 giugno 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è entrato in vigore l’11 luglio, introducendo nuove regole sugli autovelox. Tuttavia, si continua a discutere sul tema dei ricorsi, che rimangono un nodo irrisolto. Un avvocato ha commentato che le modifiche non hanno eliminato le contestazioni legate alle multe. La questione dei ricorsi resta aperta, con molte persone che continuano a contestare le sanzioni.

Nuove regole per gli autovelox. È entrato in vigore l’11 luglio il decreto 8 giugno 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto disciplina organica dei requisiti e delle procedure di autorizzazione dei dispositivi utilizzati dagli Enti proprietari delle strade per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, con le conseguenti sanzioni. All’avvocato Pietro Quinto, amministrativista e studioso della materia, abbiamo chiesto chiarimenti anche con riferimento al contenzioso in essere. Perché si è resa necessaria l’emanazione del decreto? «Per superare i conflitti di interpretazione ed applicazione del quadro normativo antecedente, sfociati in un diffuso contenzioso». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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