Fiamme all’Osmannoro in un edificio industriale per la produzione di pellame
Un incendio è divampato questa mattina in un edificio industriale dedicato alla produzione di pellami in via Pratese, zona Osmannoro, a Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti. La situazione è sotto controllo e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.
FIRENZE – I vigili del fuoco del comando di Firenze, stanno intervenendo da questa mattina (28 luglio) in via Pratese, zona Osmannoro, per un incendio di un edificio industriale per la produzione di pellami. Sul posto tre squadre, tre autobotti, un carro aria, un’autoscala e sono in attivazione ulteriori risorse. Sul posto il funzionario per il coordinamento delle operazioni di spegnimento. L’incendio sta interessando il secondo piano dell’edificio. Sul posto anche la polizia locale per la gestione della viabilità. È stato inoltre richiesto l’intervento preventivo di un equipaggio sanitario e dell’Arpat. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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