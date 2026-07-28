Fiamme all’Osmannoro in un edificio industriale per la produzione di pellame

Notizia in breve

Un incendio è divampato questa mattina in un edificio industriale dedicato alla produzione di pellami in via Pratese, zona Osmannoro, a Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti. La situazione è sotto controllo e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.