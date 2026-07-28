Firenze incendio all' Osmannoro | in fiamme una fabbrica di pellami

Da corrierefiorentino.corriere.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha coinvolto una fabbrica di pellami in via Pratese, zona Osmannoro, a Firenze. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 8.20 per spegnere le fiamme che hanno interessato l’edificio industriale. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti. Sul posto sono al lavoro diverse squadre di pompieri. La zona è stata messa in sicurezza durante le operazioni di spegnimento.

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I Vigili del fuoco del comando di Firenze, stanno intervenendo dalle ore 08.20 a Firenze in via Pratese zona Osmannoro, per un incendio di un edificio industriale per la produzione di pellami. Sul posto stanno operando tre squadre, 3 autobotti, un carro aria, un'autoscala, sono in attivazione ulteriori risorse. Sul posto il funzionario per il coordinamento delle operazioni di spegnimento. L'incendio sta interessando il secondo piano dell’edificio, nessuna persona coinvolta. Sul posto polizia locale per la gestione della viabilità. Richiesto intervento preventivo di un equipaggio sanitario e dell'Arpat. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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