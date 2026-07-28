Firenze incendio all' Osmannoro | in fiamme una fabbrica di pellami

Notizia in breve

Un incendio ha coinvolto una fabbrica di pellami in via Pratese, zona Osmannoro, a Firenze. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 8.20 per spegnere le fiamme che hanno interessato l’edificio industriale. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti. Sul posto sono al lavoro diverse squadre di pompieri. La zona è stata messa in sicurezza durante le operazioni di spegnimento.