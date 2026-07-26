Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in un capannone nella zona dell’Osmannoro, nel comune di Sesto Fiorentino. Sul luogo sono intervenute due squadre antincendio, con due autobotti e un’autoscala. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

SESTO FIORENTINO (FIRENZE) – Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 26 luglio 2026, a Sesto Fiorentino. Sul posto sono presenti per le operazioni di spegnimento due squadre, due autobotti e un’autoscala. Sono in corso le operazioni di spegnimento. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio a Sesto Fiorentino: fiamme in un capannone all’Osmannoro

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